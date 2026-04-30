Neue Dampfzentralen-Trägerschaft ist auch die alte

Keystone-SDA

Die bisherige Trägerschaft führt die Dampfzentrale auch ab 2028. Der Verein Dampfzentrale hat mit seinem Konzept "Plan D" die Ausschreibung der Stadt Bern gewonnen, wie Stadtpräsidentin Marieke Kruit (SP) am Donnerstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Entscheid der neun Personen umfassenden Jury fiel gemäss Kruit einstimmig. «Plan D» zeichne sich als «überzeugende Vision mit künstlerischem Anspruch» aus. Das Konzept sei stimmig und ausgewogen. Es stärke das lokale Tanzschaffen und führe das starke Musikprogramm weiter.

Der Verein verspricht mit seinem Konzept eine Dampfzentrale, «die offen für alle ist», sagte Barbara Keller vom Verein Dampfzentrale vor den Medien. Die Dampfzentrale werde ein Ort der Begegnung sein.

Um die Dampfzentrale hatte zuletzt ein Streit getobt, nachdem die Stadt den Leistungsauftrag neu ausgeschrieben hatte. Anfang April hatte die dreiköpfige Geschäfts- und künstlerische Leitung angekündigt, das Haus Ende 2027 zu verlassen.