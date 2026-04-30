Neue Kantonsverwaltung in Tavannes kostet weitere Millionen

Keystone-SDA

Das neue Verwaltungszentrum in Tavannes kostet noch mehr als ursprünglich vorgesehen. Der Berner Regierungsrat hat dem Kantonsparlament zwecks Ausbau und Sanierung von "Tavannes Machines" einen Zusatzkredit in der Höhe von 37,8 Millionen Franken beantragt.

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(Keystone-SDA) Die zusätzlichen Kosten entstanden insbesondere durch den Entscheid des Grossen Rates, Justiz und Polizei nicht in einem Neubau in Reconvilier unterzubringen, wie die Bau- und Verkehrsdirektion am Donnerstag mitteilte. Stattdessen sollen sie im früheren Fabrikgebäude von Tavannes Machines Platz finden.

Weitere Mehrkosten entstünden durch Statikmängel und die damit verbundenen Sanierungsarbeiten, hiess es in der Mitteilung. Der Grosse Rat wird in der Herbstsession über den Kredit entscheiden.

Es handelt sich bereits um den zweiten Zusatzkredit im Zusammenhang mit dem Verwaltungszentrum im Berner Jura. Das Kantonsparlament genehmigte 2024 einen Kredit von zwei Millionen Franken und beauftragte die Geschäftsprüfungskommission gleichzeitig mit einer Untersuchung des Projekts.