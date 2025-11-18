Neues Angebot in Bern gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz

Keystone-SDA

Der Kanton Bern ist der Trägerschaft von "KMU konkret+" beigetreten. Das Angebot unterstützt Firmen bei der Prävention und bei Vorfällen von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Kanton will das Angebot auf seinem Gebiet nun bekannter machen. Mit seinem Beitritt verstärke er zudem seinen Einsatz gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, schrieb die Staatskanzlei am Dienstag in einer Mitteilung.

«KMU konkret+» unterstützt kleine und mittlere Unternehmen mit Schulungen für Führungskräfte und Mitarbeitende sowie beim Entwickeln und Überarbeiten von Betriebsreglementen bei der Prävention, wie es weiter hiess. Bei konkreten Fällen erhalten Firmen Zugang zu einer Fachperson mit juristischem Hintergrund.

Das Angebot gibt es seit 2021. Koordiniert wird es von der Stadt Zürich. «KMU konkret+» wird gemäss Website bereits in den Kantonen St. Gallen, Zürich, Basel Stadt, Basel-Landschaft, Luzern und Appenzell Ausserrhoden umgesetzt und vom Bund finanziell unterstützt.