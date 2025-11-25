Neues Flüchtlings-Erstaufnahmezentrum in Pratteln BL geplant

Keystone-SDA

Ab 2027 soll an der Wyhlenstrasse in Pratteln BL ein kantonales Erstaufnahmeheim für Asyl- und Schutzsuchende in Betrieb gehen. Es soll den bestehenden Standort im ehemaligen Kantonsspital in Laufen ersetzen, das nur noch bis Ende 2026 zur Verfügung steht.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Kanton Baselland und die Gemeinde Pratteln haben eine entsprechende Absichtserklärung zur Realisierung unterzeichnet, wie die Baselbieter Regierung am Dienstag mitteilte.

Geplant ist das Aufnahmezentrum laut Mitteilung auf einer Parzelle im Kantonsbesitz. In Betrieb gehen soll das Zentrum im Gebiet Salina Raurica per 2027. Die Parzelle könne für fünf Jahre genutzt werden, mit Option auf Verlängerung um weitere fünf Jahre. Vorgesehen sind als Begleitmassnahmen unter anderem eine 24-Stunden-Betreuung, Unterricht für Kinder, medizinische Versorgung sowie Sprachkurse.

Vorgesehen sind Unterbringungsplätze für 150 Personen und 100 zusätzliche Reserveplätze. Ein kantonales Erstaufnahmeheim sei unerlässlich, um die Aufnahme von Asylsuchenden sicherzustellen und die Gemeinden zu entlasten, heisst es weiter. Das letzte Wort dazu hat der Landrat.