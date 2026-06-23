Nicolas Rimoldi steht in Bern vor Gericht

Keystone-SDA

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Mass-Voll-Präsident Nicolas Rimoldi muss sich am Dienstag wegen Nötigung und eventueller Drohung vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland verantworten. Im Rahmen einer Kundgebung in Bern hatte ihn die damalige Co-Präsidentin der Stadtberner Juso angezeigt.

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(Keystone-SDA) Rimoldi soll im Vorfeld der Demonstration den Juso gedroht haben. So schrieb er auf der Plattform Telegram an die Adresse der Juso unter anderem: «Sollten sie Grenzen überschreiten, landen sie in der Notaufnahme.»

Die Staatsanwaltschaft tritt im Prozess zwar als Klägerin auf, fordert jedoch einen Freispruch.

Rimoldis Mass-Voll-Bewegung hatte am 27. April 2024 zu einer Demonstration gegen das WHO-Pandemieabkommen auf dem Bundesplatz in Bern aufgerufen. Dem Aufruf folgten mehrere hundert Menschen. Die Juso rief zu einer Gegendemonstration auf, verzichtete schliesslich aber darauf.