Niederhornbahn nimmt Betrieb wieder auf

Keystone-SDA

Die Niederhornbahn in Beatenberg BE hat am Neujahrstag ihren Betrieb wieder aufgenommen. Die Bergbahn stand wegen eines Lagerschadens am Umlenkrad seit Mitte September still.

(Keystone-SDA) Die Bahn sei am Donnerstag in die Wintersaison gestartet, nachdem die umfangreichen Reparaturen an der Gruppenumlaufbahn planmässig und erfolgreich abgeschlossen worden seien, hiess es in einer Mitteilung.

Die Produktion und Lieferung von Spezialteilen nahm einige Zeit in Anspruch, wie dem Communiqué der Bahn weiter zu entnehmen war. Beim Ausbau der mechanischen Komponenten zeigte sich zudem, dass noch weitere Bauteile ersetzt werden mussten.

Das Niederhorn liegt auf knapp 2000 Metern über Meer oberhalb von Beatenberg. 1946 wurde eine Sesselbahn aufs Niederhorn gebaut. 1997 wurden sie von einer 3-Seil-Gruppenumlaufbahn abgelöst.