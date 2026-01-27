Nina Jecker wird Chefredaktorin der Basler Zeitung

Keystone-SDA

Nina Jecker wird per 1. Februar 2026 Chefredaktorin der Basler Zeitung. Sie folgt auf Marcel Rohr, der die Zeitung während über sieben Jahren leitete. Er wird als "Senior Editor" im Sport und Lokalressort weiterhin für die BaZ tätig sein, wie das Medienhaus Tamedia am Dienstag mitteilte

(Keystone-SDA) Die 45-jährige Journalistin Nina Jecker amtet derzeit als stellvertretende Chefredaktorin. Sie war zunächst bei «20 Minuten» und kam im Jahr 2014 als Lokalchefin zur BaZ. Ab 2023 leitete sie das Gesellschafts- und Kulturressort.

Der Wechsel an der Spitze der BaZ erfolge im Rahmen der «digitalen Weiterentwicklung von Tamedia» mit einem verstärkten Fokus auf KI, heisst es in der Mitteilung des Medienkonzerns. Jecker bringe Expertise im Bereich der Künstlichen Intelligenz und digitale Entwicklungen mit.

Tamedia kündigte am Dienstag ebenso einen Abbau von schweizweit 25 bis 30 Vollzeitstellen an. Grund dafür ist eine Neuorganisation: Das Unternehmen trennt Print und Digital organisatorisch voneinander und wird künftig stärker auf den Einsatz von KI setzen, wie es im Communiqué heisst.