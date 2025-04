Norovirus auf der «Queen Mary 2»: Gut 200 Menschen krank

Keystone-SDA

An Bord des Kreuzfahrtschiffs "Queen Mary 2" sind mehr als 200 Menschen am Norovirus erkrankt. Erste Berichte über Durchfall und Übergeben bei Passagieren habe es nach einem Zwischenstopp in New York im März gegeben, hiess es von der US-Seuchenkontrollbehörde CDC. Insgesamt seien 224 der insgesamt 2538 Passagiere an Bord des Schiffes erkrankt, zudem 17 Crew-Mitglieder. Sie seien isoliert und auf dem Schiff seien Desinfektionsmassnahmen vorgenommen worden, hiess es weiter. Die "Queen Mary 2" befindet sich derzeit auf einer 29-tägigen Reise von Grossbritannien über New York und die Karibik und soll am 6. April wieder in Grossbritannien anlegen.