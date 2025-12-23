The Swiss voice in the world since 1935
Novo Nordisk: Erste Wegovy-Abnehmpille in den USA zugelassen

Keystone-SDA

In den USA ist nach Angaben von Pharma-Hersteller Novo Nordisk erstmals das populäre Abnehmmedikament Wegovy in Pillenform zugelassen worden.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Mit der heutigen Zulassung der Wegovy-Pille steht Patienten eine bequeme, einmal täglich einzunehmende Pille zur Verfügung, mit der sie genauso viel Gewicht verlieren können wie mit der ursprünglichen Wegovy-Spritze», erklärte Novo-Nordisk-Vorstandschef Mike Doustdar am Montag (Ortszeit). Das bisher als wöchentliche Spritze verabreichte Wegovy zählt zu den sogenannten GLP-1-Medikamenten. Sie regulieren den Blutzuckerspiegel und können dadurch das Sättigungsgefühl erhöhen. GLP-1-Medikamente werden eingesetzt, um Typ-2-Diabetes zu behandeln sowie übergewichtigen und fettleibigen Patientinnen und Patienten beim Abnehmen zu helfen. Pharmafirmen arbeiten seit Längerem an Produkten in Tablettenform, die leichter anzuwenden und zudem billiger sind.

