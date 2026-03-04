Nur noch Meldepflicht für Klimaanlagen mit selbst erzeugtem Strom

Für leise und effiziente Klimaanlagen, die mit selbst erzeugter Energie betrieben werden, soll es künftig im Kanton Bern keine Baubewilligung mehr brauchen. Eine Meldepflicht sei ausreichend, befand der bernische Grosse Rat am Mittwoch.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Das Kantonsparlament beauftragte den Regierungsrat knapp mit 72 zu 68 Stimmen bei 3 Enthaltungen, die nötigen gesetzlichen Grundlagen zu schaffen.

Immer mehr Personen bräuchten im Sommer Kühlung, stellte GLP-Grossrat Roland Lüthi fest. Da aber Klimaanlagen nur in sehr eng definierten Fällen bewilligt werden könnten, marschierten die Leute in den Baumarkt und kauften mobile Geräte, die bewilligungsfrei installiert werden können. Solche Geräte seien aber sehr ineffizient.

Zudem falle im Sommer viel Solarstrom an, der nicht sinnvoll genutzt werde. Er könnte zur Kühlung verwendet werden, so die Idee der Grünliberalen.

Der Vorstoss sorge für weniger Bürokratie, hielt Mitte-Grossrat Jürg Rothenbühler fest. Auch von Seiten der SVP erhielt die Motion Zuspruch.

Keine Symptombekämpfung

Um dem Klimawandel zu begegnen, einfach zum Kühlgerät zu greifen, sei kurzsichtig, hiess es von linksgrüner Seite. «Ursache bekämpfen, nicht Symptome», forderte SP-Grossrat Reto Müller. Eine gute Dämmung, Beschattung oder Begrünung sei wesentlich sinnvoller.

Auch bei einer Meldepflicht müssten verschiedene Nachweise erbracht werden, eine grosse Ersparnis gegenüber einem Baubewilligungsverfahren sei nicht sichtbar, sagte Grünen-Grossrat Beat Kohler. Die beste Energie sei jene, die man nicht brauche, gaben Tabea Bosshard-Jenni (EVP) und Peter Haudenschild (FDP) zu bedenken.

Auch der Regierungsrat empfahl die Motion zur Ablehnung. Baudirektor Christoph Neuhaus verwies auf Situationen im Ausland, wo zahlreiche Klimageräte an Hausfassaden angeschraubt würden und unheimlich viel Lärm machten. Ein Baubewilligungsverfahren schütze auch öffentliche nachbarliche Rechte. Am Ende folgte eine knappe Ratsmehrheit der Regierung nicht.