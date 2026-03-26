Obwalden soll Überbrückungsrente für Frühpensionäre abschaffen

Keystone-SDA

Lassen sich Obwaldner Kantonsangestellte vor dem Erreichen des AHV-Alters pensionieren, müssen sie den Einnahmeausfall künftig selbst finanzieren. Der Kantonsrat hat die Streichung der Überbrückungsrente befürwortet.

1 Minute

(Keystone-SDA) Wer sich frühzeitig pensionieren lässt, erhält noch keine AHV-Rente. Der Kanton Obwalden zahlt deswegen den Frührentnerinnen und -rentnern zur Finanzierung des Lebensunterhalts 90 Prozent einer maximalen AHV-Rente oder 2205 Franken monatlich.

Im Schnitt machen fünf bis sechs Personen von dem Angebot Gebrauch. Zusammen beziehen sie pro Jahr rund 145’000 Franken. Diese Rente soll nun gestrichen werden, wie eine bürgerliche Mehrheit am Donnerstag im Kantonsrat erklärte. Die Schlussabstimmung über die Sparmassnahme findet erst nach der zweiten Lesung statt.