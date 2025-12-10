Obwaldner Gemeinden behalten Sitzzahl im Kantonsrat

Keystone-SDA

Bei den Gesamterneuerungswahlen vom 8. März 2026 wird sich im Kantonsrat Obwalden nicht alles verändern: Die Gemeinden behalten ihre Sitzzahl, wie der Regierungsrat am Mittwoch mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Damit fallen Sarnen als grösste Gemeinde weiterhin 15 der 55 Sitze zu. Kerns und Alpnach haben je 9 Sitze, Sachseln kommt auf 7 und Engelberg auf 6 Mandate. Giswil kann 5 und Lungern 4 Personen in das Kantonsparlament schicken.

Die Parteien haben bis am 26. Januar 2026 17 Uhr Zeit, Wahlvorschläge einzureichen. Ein allfälliger zweiter Wahlgang ist vom Regierungsrat auf den 12. April festgesetzt worden.

Bis auf Daniel Wyler (SVP) wollen sich alle Regierungsmitglieder (Christoph Amstad/Mitte, Josef Hess/parteilos, Christian Schäli/CSP, Cornelia Hurschler-Kaufmann/Mitte) zur Wiederwahl stellen.

Die SVP will ihren freiwerdenden Sitz mit Kantonsrätin Franziska Kathriner verteidigen. Die FDP, die seit 2022 nicht mehr in der Regierung vertreten ist, schickt Kantonsrat Marius Küchler ins Rennen.