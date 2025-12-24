Ohne Fleiss keinen Preis: Schweizer Boxerin hungert für WM-Titel

Keystone-SDA

Nach über zehn Jahren steht die Schweizer Boxerin Gabriela "Balboa" Timar vor ihrem ersten WM-Kampf. Für die Atomgewichtsklasse muss sie auch über Weihnachten eine strenge Diät halten.

1 Minute

(Keystone-SDA) Aktuell muss die 39-jährige Baselbieterin kulinarische Verlockungen ausblenden. Es sei schon hart, sagte Timar im Interview mit «20 Minuten». Eigentlich würde die Baselbieterin eine Kiloklasse weiter oben kämpfen. Für den WM-Titel steigt Timar nun aber in der Atomgewichtsklasse in den Ring.

Während die Leckereien in der Weihnachtszeit gefährlich locken, steht Timar unter strenger Diät. Aktuell zählt jedes Gramm.

Dabei wird die Schweizer WM-Anwärterin angetrieben von ihrem Hunger nach Erfolg. Timar beweise einen «enormen Biss und Durchhaltevermögen», so Coach Angelo Gallina. Beim Kampf um die letzten Kilos wird sie diese Eigenschaften bestimmt gut gebrauchen können.