Ohne Reibkäse geht für Marc Sway gar nichts

Keystone-SDA

Im Kühlschrank von Sänger Marc Sway darf Reibkäse nie fehlen. "Ich gerate in Panik, wenn keiner da ist", verriet der 46-Jährige im Gespräch mit "blick.ch".

1 Minute

(Keystone-SDA) «Mit Käse ist alles besser, am besten in überbackener Form», führte der Musiker aus. Auch Speck zum Würzen habe er gerne im Haus. Überhaupt seien ihm Essen und Trinken wichtig, so Sway: «Kochen ist wie Musikmachen eine Kunstform. Man kann dabei sehr kreativ sein.» Wenn man gute Zutaten habe, brauche es extrem wenig, damit etwas Grossartiges entstehe.

Anlass des «Blick»-Artikels war Sways Sieg im Promi-Special der SRF-Sendung «Mini Chuchi, dini Chuchi» vom Samstag. Der Zürcher Sänger bereitete in der Sendung Hacktätschli und Kartoffelstock an Portweinsauce sowie eine Apfelwähe zu. Die Siegprämie von 10’000 Franken kommt der Kinder-Reha des Universitäts-Kinderspitals Zürich zugute.