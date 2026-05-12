On zum Jahresauftakt 2026 weiter stark gewachsen – Ausblick erhöht

Keystone-SDA

Der Zürcher Sportartikelhersteller On hat im ersten Quartal 2026 den Umsatz deutlich gesteigert. Auch die Profitabilität legte kräftig zu. Der Ausblick auf das Gesamtjahr 2026 wurde bei der Marge erhöht, während das Wachstumsziel bestätigt wurde.

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(Keystone-SDA) Der Umsatz stieg zwischen Januar und März 2026 um 15 Prozent auf 832 Millionen Franken, währungsbereinigt um 26 Prozent. Das Wachstum kam aus allen Regionen und Produktkategorien, wie das in den USA kotierte Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Der bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) legte gar um 45 Prozent auf 174 Millionen Franken zu, was zu einer Verbesserung der Marge auf 21,0 von 16,5 Prozent führte. Unter dem Strich lag das Plus bei 82 Prozent auf 103 Millionen.

Rekordmarge trotz US-Zölle

Das Management verweist bei der Begründung des grossen Gewinnanstiegs auf Effizienzverbesserungen und die starke Positionierung als Premium-Marke. So habe die grosse Durchsetzungsmacht bei den Preisen sich positiv auf die Profitabilität ausgewirkt. Trotz Gegenwind durch höhere US-Zölle sei die Bruttomarge auf rekordhohe 64 Prozent gestiegen, schreibt On weiter.

Gleichzeitig investiere On weiter in Wachstumstreiber wie den Direktvertrieb, den Ausbau der Bekleidungssparte und das eigene Filialnetz. Auch die Expansion in Asien will der Laufschuhspezialist weiter vorantreiben.

Bekleidung wächst besonders stark

Die Region Asien-Pazifik wächst denn auch am schnellsten, macht aber weiterhin den kleinsten Umsatzanteil aus. Im ersten Quartal stieg der Umsatz dort um 44 Prozent auf 174 Millionen Franken.

In der weiterhin klar grössten Region Amerika setzte On 451 Millionen Franken um – währungsbereinigt sind das 17 Prozent mehr. In Europa, Nahost und Afrika (EMEA) stieg der Umsatz um 23 Prozent auf 207 Millionen.

Das Gros der Umsätze erwirtschaftet On weiterhin mit Schuhen. Die Schuhverkäufe zogen um 12 Prozent auf 764 Millionen Franken an. Deutlich schneller wuchsen jedoch die Bereiche Bekleidung und Accessoires mit Zuwachsraten von 45 und 71 Prozent. Ihr Umsatzanteil blieb mit 55 Millionen und 13 Millionen Franken aber noch gering.

On bezeichnete die Bekleidungssparte als einen immer wichtigeren Einstiegspunkt in die Marke. Die Produkte sollen also auch zunehmend dazu dienen, neue Kundinnen und Kunden an die Marke heranzuführen.

Prognose für Profitabilität erhöht

Beim Ausblick für das Gesamtjahr 2026 bestätigte On die Prognose für das Umsatzwachstum, erhöht aber die Erwartungen an die Profitabilität. Wie bisher wird ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 23 Prozent erwartet – zu aktuellen Devisenkursen entspräche dies einem Umsatz von mindestens 3,51 Milliarden Franken.

Neu stellt das Unternehmen für 2026 eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 19,5 und 20,0 Prozent in Aussicht (bisher 18,5-19,0 Prozent). Begründet wird die Anhebung mit der starken Preismacht und Effizienzsteigerungen.