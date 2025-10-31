Opferhilfenummer beider Basel neu durchgehend erreichbar

Keystone-SDA

Ab dem 1. November 2025 ist die Opferhilfe in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft rund um die Uhr telefonisch erreichbar. Die Opferhilfe beider Basel hat in Zusammenarbeit mit der dargebotenen Hand ihre Erreichbarkeit ausgedehnt.

(Keystone-SDA) Wie das Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement am Freitag mitteilte, erleichtert der 24-Stunden-Betrieb einer Opferhilfenummer an sieben Tagen der Woche allen Opfern die Meldung von gewalttätigen Übergriffen. Die Erweiterung auf einen 24/7-Betrieb kostet pro Kanton jährlich je 85’000 Franken.

Unter der Nummer der Opferhilfenummer 061 205 09 10 erhalten Menschen, die physische, psychische und sexuelle Gewalt im privaten oder öffentlichen Raum erlebt haben, auch ausserhalb der Bürozeiten Hilfe bei Kriseninterventionen, eine Weitervermittlung oder eine Basisberatung.