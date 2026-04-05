Papst feiert erstmals Ostermesse auf Petersplatz

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Auf dem Petersplatz hat die erste Ostermesse von Papst Leo XIV. begonnen. Zu der Feier im Vatikan kamen mehrere Zehntausend Menschen zusammen. In seiner Predigt beklagte das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken eine "Unterdrückung der Schwächsten, Profitgier, die die Ressourcen der Erde plündert, und Gewalt des Kriegs, der tötet und zerstört".

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(Keystone-SDA) Nach der Predigt wird Leo den traditionellen Segen Urbi et Orbi (Der Stadt und dem Erdkreis) spenden. Zudem wird der Pontifex bei der live in viele Länder übertragenen Feier in verschiedenen Sprachen frohe Ostern wünschen, auch in Deutsch.

Für den US-Amerikaner ist es das erste Osterfest als Oberhaupt der katholischen Kirche. Leos Vorgänger, der argentinische Papst Franziskus, war am Ostermontag vergangenen Jahres im Alter von 88 Jahren gestorben.