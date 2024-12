Papst Franziskus mit blauem Fleck am Kinn

Papst Franziskus hat sich bei einem leichten Unfall in seinem Zuhause einen deutlich sichtbaren blauen Fleck am Kinn zugezogen. Vatikan-Sprecher Matteo Bruni teilte mit, das Hämatom sei die Folge einer Prellung. Der 87 Jahre alte Franziskus habe sich am Freitagmorgen am Nachttisch gestossen.