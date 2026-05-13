Papst Leo XIV. leitet Trauerfeier für Kardinal Emil Paul Tscherrig

Keystone-SDA

Der am Dienstag verstorbenen Walliser Kardinal Emil Paul Tscherrig wird am Freitag im Petersdom beigesetzt. Papst Leo XIV. wird die Trauerfeier leiten, wie der Vatikan am Mittwoch mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Heilige Vater werde die Begräbnismesse zusammen mit den Kardinälen sowie den Erzbischöfen und Bischöfen zelebrieren, heisst es in der Mitteilung weiter. Diese werden gebeten, im liturgischen Ornat und den entsprechenden Kopfbedeckungen, den Mitras, zu erscheinen.

Der St. Galler Beat Grögli, Charles Morerod, Bischof des Bistums Lausanne-Genf-Freiburg und der Sittener Bischof Jean-Marie Lovey werden gemäss Angaben des Internetportals kath.ch bei der Trauerfeier am Freitagnachmittag im Petersdom in Rom anwesend sein.

Der langjährige Vatikan-Diplomat Tscherrig starb am Dienstag im Alter von 79 Jahren. 2023 hatte Papst Franziskus (2013-2025) den Walliser zum Kardinal erhoben. Neben Kurienkardinal Kurt Koch war er der einzige Schweizer Papstwähler.