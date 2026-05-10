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Papst würdigt Mütter zum Muttertag

Keystone-SDA

Der Papst dankt zum Muttertag den Müttern. "Lasst uns mit Zuneigung und Dankbarkeit für alle Mütter beten, besonders für jene, die in den schwierigsten Umständen leben", sagte Leo XIV. beim Gebet "Regina Caeli" in Rom. Der 70-Jährige ist seit rund einem Jahr im Amt und Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken.

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