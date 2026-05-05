Pensionskasse Graubünden mit sieben Prozent Rendite

Keystone-SDA

Die Pensionskasse Graubünden (PKGR) hat fürs Geschäftsjahr 2025 eine Gesamtrendite von sieben Prozent vermeldet. Der Deckungsgrad stieg auf 120,9 Prozent an.

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(Keystone-SDA) Im Geschäftsjahr 2024 betrug der Deckungsgrad noch 118,6 Prozent. Die grösste Pensionskasse Graubündens weist inzwischen ein Vorsorgevermögen von 4,3 Milliarden Franken auf.

Vom guten Geschäftsjahr profitieren gemäss einer Mitteilung auch die Versicherten. Ihnen sei auf die das gesamte Sparguthaben ein Zins von bis zu 5,5 Prozent gutgeschrieben worden. Der gesetzliche Mindestzinssatz liegt bei 1,25 Prozent. «Zusätzlich erhalten Personen, die zwischen 2022 und 2025 pensioniert wurden und eine Altersrente beziehen, eine individuelle Zusatzverzinsung in Form einer Einmalzahlung», schreibt die PKGR weiter.

Insgesamt sind 126 Arbeitgeber bei der Pensionskasse Graubünden angeschlossen – darunter der Kanton Graubünden und 60 der hundert Bündner Gemeinden. Gesamthaft sind über 14’000 Personen über die PKGR versichert oder beziehen über sie eine Rente.