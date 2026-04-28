Personenlift im Kantonsbahnhof Altdorf UR ab Mai in Betrieb

Keystone-SDA

Der neue Personenlift beim Kantonsbahnhof Altdorf steht vor der Inbetriebnahme. Nach rund drei Monaten Bauzeit soll die Anlage am 1. Mai eröffnet werden.

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(Keystone-SDA) Mit dem Lift werde der Zugang zu den Perrons vor allem für mobilitätseingeschränkte Menschen deutlich erleichtert, teilte die Urner Volkswirtschaftsdirektion am Dienstag mit. Der nachträgliche Einbau in die bestehende Rampe sei baulich anspruchsvoll gewesen, hiess es weiter. Trotz der komplexen Arbeiten dürften laut der Volkswirtschaftsdirektion die budgetierten Kosten von 720’000 Franken klar unterschritten werden,

Der Landrat hatte den Kantonsbeitrag von 250’000 Franken im Juni 2025 bewilligt. Mitfinanziert wurde das Projekt zudem von der Korporation Uri, der Gemeinde Altdorf und der Urner Kantonalbank. Der Lift gehört dem Kanton, der auch die Betriebskosten zahlt.

Bislang sind Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer sowie Eltern mit Kinderwagen oder Reisende mit Koffern auf die lange Wendelrampe angewiesen, um vom Bahnhofplatz in die Unterführung zu gelangen. Mit dem neuen Lift werde der Zugang zu den Perrons für alle «einfacher, sicherer und komfortabler», hiess es weiter.