Pia Engler wird Präsidentin der SP Kanton Luzern

Keystone-SDA

Die Krienser Kantonsrätin Pia Engler ist zur Präsidentin der SP Luzern gewählt worden. Sie folgt auf David Roth, der sich nach elf Jahren an der Parteispitze nicht mehr zur Wahl stellte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Engler wurde am Parteitag vom Samstag in Emmen einstimmig gewählt. «Die engagierte Kantonsrätin bringe grosse politische Erfahrung und sozialpolitische Kompetenz in ihr Amt mit», teilte die SP Luzern am Samstagabend mit.

Engler war bereits seit 2025 im Vizepräsidium der Kantonalpartei. Sie vertritt die SP seit 2019 im Kantonsrat und präsidiert seit 2023 die Kommission Gesundheit, Arbeit und soziale Sicherheit. Zudem engagiert sie sich seit rund fünf Jahren als Co-Präsidentin der SP Kriens, als Beirätin der SP Frauen Luzern und im Netzwerk Vertrauensperson der SP Schweiz, wie es weiter hiess.