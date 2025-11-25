Pilatus Tower in Kriens LU brannte wegen weggeworfener Zigarette

Keystone-SDA

Der noch im Bau befindliche Pilatus Tower in Kriens LU hat am Samstag wegen einer unsachgemässen Entsorgung einer glühenden Zigarette gebrannt. Beim Feuer im 14. Stock des höchsten Gebäudes der Zentralschweiz wurde niemand verletzt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Brandermittler der Luzerner Polizei hätten die Ursache des Brandes geklärt, teilte die Luzerner Staatsanwaltschaft am Dienstag in einem Communiqué mit.

Ein Grossaufgebot der lokalen Feuerwehr hatte den Brand am Samstagnachmittag nach zwei Stunden unter Kontrolle.

Der Pilatus Tower soll im Oktober 2026 eröffnet werden.