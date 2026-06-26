Pilot stirbt bei Absturz von Segelflugzeug in Tiefencastel GR

Keystone-SDA

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Beim Absturz eines einplätzigen Segelflugzeugs in Tiefencastel GR ist am Donnerstagabend ein 61-jähriger Pilot ums Leben gekommen. Die Rega sichtete das Wrack nach einer Suchaktion auf einer Höhe von gut 2300 Metern über Meer an der Nordostflanke des Crap la Massa.

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(Keystone-SDA) Die Meldung über ein vermisstes Segelflugzeug im Juliergebiet war kurz vor 17.45 Uhr eingegangen, wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitag mitteilte. Die Rettungskräfte konnten den Piloten nur noch tot bergen.

Die Kantonspolizei Graubünden klärt die genaue Absturzursache ab. Die Ermittlungen stehen unter der Leitung der Bundesanwaltschaft und werden in enger Koordination mit der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) durchgeführt.