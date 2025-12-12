Pitch Comment gewinnt Swiss Cartoon Award

Keystone-SDA

Der Cartoonist Pierre-Olivier Comment mit Zeichnernamen Pitch Comment ist in Bern mit dem Swiss Cartoon Award 2025 ausgezeichnet worden. Sein Cartoon zeigt den russischen Präsidenten Wladimir Putin, der als Wespe um das Verteidigungsbündnis Nato herumfliegt.

(Keystone-SDA) Der Cartoon wurde in der Westschweizer Satirezeitschrift «Vigousse» publiziert, wie das Berner Museum für Kommunikation am Freitag mitteilte. Es zeigt jeweils über den Jahreswechsel in der Ausstellung «Gezeichnet» die besten Pressezeichnungen des Jahres. Der Preis Cartoon des Jahres ist mit tausend Franken dotiert.

Jury-Mitglied Nico Gurtner begründet die diesjährige Wahl laut Mitteilung so: «Das ist ein Cartoon wie ein Wespenstich. Er trifft eine Alltagssituation, die wir alle kennen: Die Wespe, die um den Tisch rumschwirrt und alle sagen, man solle nicht hektisch reagieren. Das trifft die politische Situation so genau.»