Pius Federer kandidiert erneut für die Innerrhoder Regierung

Keystone-SDA

Der kantonale Gewerbeverband Appenzell Innerrhoden hat die Kandidatur des 54-jährigen Pius Federer (parteilos) für die Regierung bekanntgegeben. Federer möchte die Nachfolge von Roland Dähler (parteilos) antreten, der an der nächsten Landsgemeinde vom 26. April auf eine erneute Kandidatur verzichtet.

1 Minute

(Keystone-SDA) Federer stelle sich für das Amt des Landammanns und Volkswirtschaftsdirektors zur Verfügung, schrieb der Gewerbeverband am Freitag in einer Mitteilung. Die Nomination erfolge an der Versammlung vom 1. April. Der Vorstand des Gewerbeverbands sei offen für weitere Kandidatinnen und Kandidaten.

In der Mitteilung wird Federer als umsichtiger und verlässlicher Unternehmer, Ausbilder und Gewerbepolitiker beschrieben. Der Grossrat und ehemalige Grossratspräsident sei mit der Innerrhoder Politik vertraut.

Pius Federer kandidierte bereits 2025 für die Kantonsregierung. Er unterlag jedoch knapp gegen Angela Koller (Mitte).

Im vergangenen November gab Roland Dähler seinen Rücktritt aus der Innerrhoder Regierung per Landsgemeinde 2026 bekannt. Er ist seit 2019 im Amt.