Pläne für Cailler-Schokoladenpark in Broc FR werden aufgelegt

Keystone-SDA

Die Freiburger Gemeinde Broc will das Projekt "Parc du chocolat Cailler" noch im März öffentlich auflegen. Dank Investitionen von 400 Millionen Schweizer Franken soll der Schokoladenpark künftig eine Million Besuchende pro Jahr empfangen.

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(Keystone-SDA) Der Verein Gruyère-Chocolat stellte am Mittwoch die überarbeiteten Pläne vor. In diese seien Rückmeldungen von Behörden und Interessengruppen eingeflossen. Das Projekt ziele darauf ab, das kulturelle und industrielle Erbe des Standorts aufzuwerten.

Gäste sollen künftig primär den Zug für den Besuch des Parks nutzen. Dieser wird direkt mit dem Zug über die Haltestelle «Broc-Chocolaterie» erreichbar sein und über eine Seilbahn mit einer neuen Tiefgarage verbunden werden. Ergänzt wird das Angebot durch ein «vielfältiges Hotelangebot». Dieses soll Touristinnen und Touristen dazu anregen, ihren Aufenthalt in der Region zu verlängern.

Der geplante Erlebnispark in Broc umfasst einen umfassenden Aus- und Umbau rund um die bestehende Schokoladenfabrik. Vorgesehen ist die Erweiterung des heutigen Besucherzentrums mit neuen Gebäuden für Ausstellungen, Gastronomie und Verkauf sowie zusätzlichen Aussenanlagen.

Anfang März war bekannt geworden, dass die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission sowie die Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege das Projekt kritisch beurteilt hatten. Der geplante Park beeinträchtige das historische Fabrikgelände erheblich.

Das Schokolademuseum Maison Cailler in Broc hattte 2025 mit 482’428 Gästen so viele Besuchende wie noch nie verzeichnet. Cailler ist die älteste noch bestehende Schokoladenmarke der Schweiz. Sie wurde 1819 von François-Louis Cailler gegründet. Seit 1929 gehört sie zum Nestlé-Konzern.