Pokémon-Sammelkarte für 16,5 Millionen Dollar versteigert

Keystone-SDA

Eine seltene Pokémon-Sammelkarte ist in den USA für den Rekordpreis von fast 16,5 Millionen Dollar (13,9 Mio Euro) versteigert worden. Verkäufer der Karte mit dem Namen "Pikachu Illustrator" ist der Influencer und Wrestler Logan Paul, Käufer ist der Risikokapitalgeber AJ Scaramucci, wie das Auktionshaus Goldin aus dem US-Bundesstaat New Jersey mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Nach dessen Angaben handelt es sich um die teuerste, jemals auf einer Auktion verkaufte Sammelkarte. Das sei durch Guinness World Records bestätigt worden.

Die Auktion hatte gut 40 Tage gedauert. Erst am letzten Tag hatten sich die Gebote überschlagen. Am Montag verdreifachte sich die gebotene Summe. Paul hatte die Karte mit einer Diamantkette bei der Wrestlemania 38 im Jahr 2022 getragen. Auch die Kette ging an den Höchstbietenden.