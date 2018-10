Dieser Inhalt wurde am 9. Oktober 2018 16:37 publiziert 09. Oktober 2018 - 16:37 Dieser Inhalt wurde am 9. Oktober 2018 16:37 publiziert FDP-Ständerätin Karin Keller-Sutter will Bundesrätin werden

Die St. Galler FDP-Ständerätin Karin Keller-Sutter will Bundesrätin werden. In ihrem Heimatort Wil hat sie am Dienstagnachmittag ihren Entscheid ...