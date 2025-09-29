Polizei erwischt mutmasslichen Kupferdieb in Lenzburg AG

Keystone-SDA

Die Aargauer Kantonspolizei hat am Sonntagabend in Lenzburg einen mutmasslichen Kupferdieb gefasst. Dank einer Meldung eines Augenzeugen erwischte sie den Mann mit einem Bündel Kupferkabel in den Händen bei einem leeren Fabrikgebäude, wie es in einem Communiqué vom Montag heisst.

(Keystone-SDA) Einem Augenzeugen fiel im Lenzburger Industriegebiet ein Auto bei der dortigen Kiesgrube auf. Weil ihm das seltsam schien, meldete er sich um 18.45 Uhr bei der Polizei. Mehrere Patrouillen rückten mit einem Polizeihund aus und überprüften das Auto und die Umgebung.

Dabei hörten die Polizisten gemäss Medienmitteilung Geräusche aus einem leerstehenden Gewerbegebäude an der Fabrikstrasse. Wenig später trat daraus ein Mann mit dem Diebesgut ins Freie. Beim Anblick der Polizei rannte er weg, wurde aber noch kurzer Flucht gefasst.

Die Polizei nahm den 46-jährigen Rumänen aus dem Kanton Solothurn für weitere Ermittlungen fest. Sie klärt nun, ob noch weitere Kupferdiebstähle auf sein Konto gehen, wie es weiter heisst.