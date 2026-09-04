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Polizei evakuiert Schule in Goldach SG – keine Verletzten

Keystone-SDA

In Goldach SG hat die St. Galler Kantonspolizei am Freitagabend eine Schule evakuiert und stand dafür in einem Grosseinsatz. Eine Polizei-Mediensprecherin sagte auf Anfrage, Verletzte habe es keine gegeben und es seien auch keine Schüsse gefallen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In einer kurzen Mitteilung schrieb die St. Galler Kantonspolizei am Freitagabend gegen 22.30 Uhr, der Grosseinsatz sei noch am Laufen.

Bei der Notruf- und Einsatzleitzentrale seien verschiedene Meldungen eingegangen, die zur Zeit verifiziert werden müssten. Zu Einzelheiten könne die Polizei im Moment keine Angaben machen. Bis anhin gebe es keine Meldungen von verletzten Personen. Die Kantonspolizei informiere wieder, sobald gesicherte Erkenntnisse vorlägen.

Das St. Galler Tagblatt schrieb auf seiner Internetseite, in der evakuierten Schule habe ein Fest stattgefunden.

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