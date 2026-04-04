Polizei fasst Autogarage-Einbrecher auf Velos in Ebnat-Kappel SG

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei St. Gallen hat in der Nacht auf Samstag vier Franzosen festgenommen, die zuvor in eine Autogarage eingebrochen waren. Die vier Männer fielen der Polizei auf, weil sie auf drei Velos ohne Licht unterwegs waren.

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(Keystone-SDA) Die Polizistin und der Polizist hielten die vier Männer im Alter zwischen 17 und 22 Jahren auf den Velos an und kontrollierten sie. Dabei fanden sie diverse Autoschlüssel von teilweise hochwertigen Autos, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte.

Die Polizistin und der Polizist stellten fest, dass die vier Männer zuvor in eine Autogarage an der Kapplerstrasse eingebrochen waren. Die Kriminellen schlugen eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zugang zur Garage. Dort stahlen sie die Autoschlüssel und flüchteten anschliessend mit drei Velos aus der Garage in Richtung Wattwil, wo die Polizei sie stoppte.