Polizei fasst in Stalden OW zwei Einbrecher

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Obwalden hat am Samstagabend in Stalden OW zwei mutmassliche Einbrecher nach einem Einschleichdiebstahl gefasst. Sie fand bei den beiden Deliktsgut und Einbruchwerkzeuge, wie sie am Montag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Mann informierte die Polizei kurz vor 22.30 Uhr, in seiner Wohnung einen Einbrecher überrascht und in die Flucht geschlagen zu haben. Die ausgerückte Polizei nahm später in der Nähe des Tatorts zwei Personen fest, wie sie in einer Mitteilung schrieb.

Dabei handelte es sich um asylsuchende Männer aus Marokko im Alter von 20 und 34 Jahren. Diese befanden sich am Montag weiter in Haft. Die Polizei konnte zunächst nicht alles aufgefundene Deliktsgut einem Tatort zuordnen, wie sie weiter schrieb.

Die Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft Obwalden haben Ermittlungen aufgenommen.