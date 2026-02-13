Polizei fasst mutmassliche Einbrecher in Wynigen auf frischer Tat

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Bern hat zwei mutmassliche Einbrecher in Wynigen auf frischer Tat gefasst. Eine Person konnte in der Nacht auf Freitag beim Verlassen einer Garage angehalten werden. Eine weitere Person wurde von einem Polizeihund im Gebäude aufgespürt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die mutmasslichen Einbrecher sind 17 und 20 Jahre alt und stammen aus Frankreich. Das teilte eine Sprecherin der Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit.

Der Verdacht besteht, dass die beiden in derselben Nacht ein Auto und Kontrollschilder aus einer in der Nähe liegenden Garage in Rüdtligen-Alchenflüh entwendet hatten. Im letzten halben Jahr sei es vermehrt zu Einbrüchen in Garagen gekommen, gab die Sprecherin weiter Auskunft.

Kurz vor 02.00 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass sich verdächtige Personen in einer Garage in Wynigen aufhalten würden. Den Zutritt hatten sich die Einbrecher mit Gewalt verschafft.