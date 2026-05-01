Polizei fasst Raserin im Emmental
Eine 42-jährige Autofahrerin wird sich wegen Raserei vor der Berner Justiz verantworten müssen. Sie geriet am Donnerstag kurz nach 03.00 Uhr in Häusermoos mit 103 Kilometern pro Stunde in eine Radarkontrolle.
(Keystone-SDA) Erlaubt seien auf dem fraglichen Strassenabschnitt 50 Kilometer pro Stunde, teilten die Polizei und die Regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau mit. Die Lenkerin konnte im Nachgang ermittelt und angehalten werden. Laut Communiqué ist sie geständig.