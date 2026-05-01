Polizei fasst Raserin im Emmental

Keystone-SDA

Eine 42-jährige Autofahrerin wird sich wegen Raserei vor der Berner Justiz verantworten müssen. Sie geriet am Donnerstag kurz nach 03.00 Uhr in Häusermoos mit 103 Kilometern pro Stunde in eine Radarkontrolle.

1 Minute

(Keystone-SDA) Erlaubt seien auf dem fraglichen Strassenabschnitt 50 Kilometer pro Stunde, teilten die Polizei und die Regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau mit. Die Lenkerin konnte im Nachgang ermittelt und angehalten werden. Laut Communiqué ist sie geständig.