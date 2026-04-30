Polizei findet rund 20 Schusswaffen bei Bewaffnetem in Volketswil

Keystone-SDA

Bei dem Grosseinsatz am Mittwoch in Volketswil haben Polizisten rund 20 Schusswaffen gefunden. Dazu kamen mehrere Hieb- und Stichwaffen. Der 48-jährige Bewohner soll mit einer Waffe auf Personen gezielt haben.

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(Keystone-SDA) Der Mann befinde sich noch immer in Haft, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Zürich am Donnerstagmittag auf Anfrage von Keystone-SDA. Zu seinem Motiv kann die Polizei noch keine Angaben machen. Auch zu weiteren Fragen verweist der Sprecher auf die noch laufenden Abklärungen.

Der 48-jährige Schweizer wurde am Mittwoch gegen 20.20 Uhr verhaftet. Die Polizei hatte um 17.30 Uhr die Meldung erhalten, dass er vom Balkon aus mit einer Waffe auf andere Menschen ziele.