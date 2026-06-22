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Polizei hebt in Untereggen SG Hanf-Indoor-Anlage aus

Die Kantonspolizei St. Gallen hat bei einer Hausdurchsuchung in einem Gewerbegebäude eine professionell betriebene Hanf-Indoor-Anlage entdeckt. Dabei stellten die Ermittler rund 120 Hanfpflanzen und etwa 35 Kilogramm Marihuana sicher. Die Polizei nahm einen 32-jähriger Schweizer aus der Region fest.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nach Ermittlungen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft führte die Kantonspolizei St. Gallen eine Hausdurchsuchung in einem Gewerbegebäude durch, wie sie am Montag in einer Mitteilung schreibt.

Gemäss der Polizei wurde eine professionell eingerichtete Hanf-Indoor-Anlage mit rund 120 Hanfpflanzen und rund 35 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Die Polizei habe davon Proben zur Auswertung genommen, heisst es weiter. Die Produktionsanlage sowie die Pflanzen und das Marihuana seien vernichtet worden.

Ein in der Region wohnhafter 32-jähriger Schweizer wurde an seinem Wohnort festgenommen. Er wird verdächtigt, die Anlage betrieben und mit dem Marihuana gehandelt zu haben.

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