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Polizei nimmt bei Grosseinsatz in Engwang TG Tatverdächtigen fest

Keystone-SDA

Bei einem Grosseinsatz in Engwang hat die Thurgauer Kantonspolizei am Dienstagmorgen einen 50-jährigen Schweizer festgenommen. Er wird gemäss einer Mitteilung der Behörden verdächtigt, eine seit Anfang Jahr vermisste Frau getötet zu haben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Gegen den festgenommenen Schweizer führt die Staatsanwaltschaft ein Verfahren wegen des Verdachts auf vorsätzliche Tötung. Er ist «dringend tatverdächtig», heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung der Thurgauer Staatsanwaltschaft und der Kantonspolizei vom Dienstag.

Die Staatsanwaltschaft hatte «umfangreiche Ermittlungen» aufgenommen, nachdem eine heute 51-jährige Frau im Januar als vermisst gemeldet worden war. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse gehen die Behörden von einem Tötungsdelikt aus. Im Zentrum der Ermittlungen stehe der Festgenommene.

Die Kantonspolizei ist seit den Morgenstunden im Auftrag der Staatsanwaltschaft auf einem Grundstück in Engwang im Einsatz, heisst es im Communiqué. Ziel sei es, Beweismittel sicherzustellen. Weitere Informationen soll es am Nachmittag geben.

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