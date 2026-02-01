Polizei nimmt Dieb nach einer Viertelstunde in Frauenfeld fest

Eine Polizeipatrouille hat am Samstagnachmittag in Frauenfeld einen mutmasslichen Dieb festgenommen. Der 27-jährige Algerier steht im Verdacht, einem 73-jährigen Mann in der Rheinstrasse Geld aus dem Portemonnaie gestohlen zu haben.

(Keystone-SDA) Der Tatverdächtige sei knapp eine Viertelstunde nach dem Anruf des Opfers bei der Notrufzentrale von der Regionalpolizei festgenommen worden, teilte die Kantonspolizei am Sonntag mit. Der 27-Jährige sei inhaftiert und bei der Staatsanwaltschaft angezeigt worden. Die Polizei habe Deliktsgut beim Mann sichergestellt.

Dieb in flagranti geschnappt

In Horn nahm die Kantonspolizei in der Nacht auf Samstag einen Einbrecher auf frischer Tat fest. Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um einen 19-jährigen Italiener.

Kurz nach 4.30 Uhr ging bei der Notrufzentrale die Meldung ein, dass in eine Gewerbeliegenschaft an der Seestrasse eingebrochen worden sei, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Mehrere Patrouillen der Regionalpolizei seien rasch vor Ort gewesen und hätten den Mann festgenommen. Er habe Deliktsgut aus dem Gebäude getragen.

Die Staatsanwaltschaft Bischofszell eröffnete eine Strafuntersuchung. Die Kriminalpolizei klärt ab, ob der Mann für weitere Delikte in Frage kommt.