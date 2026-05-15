Polizei nimmt erneut drei mutmassliche Kupferdiebe in Brugg AG fest

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Aargau hat in der Nacht auf Freitag in Brugg AG drei mutmassliche Kupferdiebe festgenommen. Bereits vor einer Woche machte die Polizei in Brugg drei mutmassliche Kupferdiebe dingfest.

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(Keystone-SDA) Die Transportpolizei habe kurz vor 00.30 Uhr mehrere verdächtige Personen bei Kabelrollen an der Unterwerkstrasse gemeldet, teilte die Kantonspolizei mit. Daraufhin seien mehrere Patrouillen ausgerückt. Sie hätten die drei Rumänen im Alter von 21, 22 und 38 Jahren in der Nähe angehalten.

Nach ersten Erkenntnissen sei es den Tatverdächtigen nicht gelungen, etwas zu stehlen. Die Kantonspolizei nahm die drei Männer vorläufig fest.

Bereits eine Woche zuvor war es am selben Ort, in der Nähe der Kabelwerke Brugg, zu einem versuchten Kupferdiebstahl gekommen. Damals führte die Polizei drei Rumänen im Alter von 40, 44 und 46 Jahren ab.