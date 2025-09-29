The Swiss voice in the world since 1935
Polizei nimmt in Winterthur Mann mit Armbrust fest

Keystone-SDA

Die Stadtpolizei Winterthur hat am Sonntagabend einen Mann festgenommen, der mit einer Armbrust bewaffnet unterwegs war. In der Wohnung des 44-jährigen Schweizers fand die Polizei weitere Waffen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Was der Mann mit der Armbrust vorhatte, sei noch nicht klar, teilte die Stadtpolizei Winterthur am Montag mit.

Kurz nach 22 Uhr war bei der Polizei die Meldung eingegangen, dass sich ein betrunkener Mann mit einem Gewehr an der Grüzefeldstrasse aufhalte. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte niemanden an, konnten den Mann dank Hinweise von Anwohnenden jedoch in seiner Wohnung festnehmen.

Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht, wie vermutet, ein Gewehr, sondern eine Armbrust bei sich trug. Die Polizei stellte zudem zwei weitere Armbrüste und einen Hochleistungspfeilbogen sicher, wie es weiter heisst

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
