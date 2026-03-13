Polizei nimmt zwei maskierte Männer in Erlinsbach AG fest

Zwei maskierte Einbrecher sind am Donnerstagabend in Erlinsbach AG von der Polizei festgenommen worden. Der 20-jährige Italiener und der 27-jährige Albaner haben laut Polizei keinen festen Wohnsitz in der Schweiz.

(Keystone-SDA) Ein Bewohner einer Terrassensiedlung habe gegen 19.30 Uhr zwei maskierte Männer auf dem Grundstück des Nachbarn gesehen, teilte die Kantonspolizei Aargau am Freitag mit. Der Bewohner habe den Notruf der Polizei angerufen.

Etliche Patrouillen der Kantonspolizei sowie der Stadtpolizei Aarau und auch der Kantonspolizei Solothurn hätten sofort die Fahndung aufgenommen. Auf dem Weg zum Tatort habe eine Patrouille ein weisses Auto gekreuzt, das sich in Richtung Aarau entfernt habe.

Eingangs Stadt war eine weitere Patrouille postiert, was den unbekannten Lenker offensichtlich bewog, zu wenden und in ein Wohnquartier einzubiegen, wie die Polizei weiter berichtete. Die Kantonspolizei Aargau stoppte den Wagen und nahm die beiden Verdächtigen fest.