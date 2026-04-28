Polizei nimmt zwei Tatverdächtige nach Prügelei am Bahnhof Zug fest

Keystone-SDA

Beim Bahnhof Zug sind am späten Sonntagabend zwei Jugendliche angegriffen und verletzt worden. Die Polizei nahm kurz darauf zwei Tatverdächtige fest.

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(Keystone-SDA) Laut der am Dienstag verschickten Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden wurden kurz vor Mitternacht ein 17- und ein 18-Jähriger bei der Buswendeschlaufe beim Bahnhof Zug von zwei unbekannten Männern angesprochen und nach Geld sowie Drogen gefragt. Im Verlauf des Gesprächs sei die Situation eskaliert. Die Männer schlugen den Jugendlichen mehrmals mit der Hand gegen den Kopf.

Die Opfer konnten sich entfernen und die Polizei alarmieren. Der Jüngere wurde im Gesicht verletzt und zur Kontrolle ins Spital gebracht, sein Kollege blieb laut Mitteilung «körperlich unverletzt».

Im Rahmen einer Fahndung wurden die mutmasslichen Täter kurz vor 00.45 Uhr beim Bahnhof in Rotkreuz festgenommen. Es handelt sich gemäss den Strafverfolgungsbehörden um einen 24-jährigen Schweizer und einen 26-jährigen Kosovaren.