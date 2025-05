Polizei sichert explosive Chemikalien in Privatwohnung in Oftringen

Keystone-SDA

Ein 33-Jähriger hat am Mittwoch in einer Wohnung in Oftringen AG mit Chemikalien experimentiert und dabei ein explosives Gemisch hergestellt. Polizei, Feuerwehr und Spezialisten sicherten die Substanzen. Das Mehrfamilienhaus wurde evakuiert und weiträumig abgesperrt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Notrufzentrale sei kurz nach 14.00 Uhr darüber informiert worden, dass in einer Wohnung in Oftringen explosive Stoffe gelagert würden, teilte die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mit. Die Spezialisten hätten das Gebinde sichern und «fachgerecht neutralisieren» können. Verletzt worden sei bei dem Einsatz niemand.

Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen und die Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren eröffnet. Ein terroristischer Hintergrund könne jedoch ausgeschlossen werden, sagte ein Polizei-Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.