Polizei stoppt in Steinhausen Carchauffeur wegen fehlender Ruhezeit

Keystone-SDA

Bei einer Kontrolle von Reisebussen in Steinhausen hat die Zuger Polizei mehrere Verstösse festgestellt. Ein Chauffeur durfte wegen "deutlich unterschrittener" Ruhezeit nicht weiterfahren, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Donnerstag mitteilten.

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(Keystone-SDA) Laut der Mitteilung wurden am Mittwoch zehn Reisebusse kontrolliert. Dabei stellten die Einsatzkräfte bei mehreren Fahrzeugen technische Mängel fest. Zwei Busse müssen repariert und ein weiterer erneut beim Strassenverkehrsamt vorgeführt werden, wie es hiess.

Zudem wurden zwei Chauffeure wegen Verstössen gegen die Arbeits-, Lenk- und Ruhezeiten beanstandet. Ein 44-jähriger Fahrer musste seine Fahrt beenden und die vorgeschriebene Ruhezeit in einem Hotel «nachschlafen». Die Reisegruppe wurde mit einem Ersatzbus weitertransportiert.