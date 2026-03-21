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Polizei stoppt Raser mit 110 km/h in 50er-Zone in Bern

Keystone-SDA

Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt: Ein Raser ist in Bern mit 110 km/h durch eine 50er-Zone gefahren. Die Polizei stoppte ihn und 23 weitere Schnellfahrer bei einer Kontrolle am Freitagabend.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 42-jährige Lenker habe seinen Führerausweis sofort abgeben müssen, teilte die Polizei am Samstag mit. Sein Fahrzeug sei sichergestellt worden.

Drei weitere Personen seien wegen massiver Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie Fahrens ohne den erforderlichen Führerausweis angezeigt worden. Insgesamt müssten sich vier Beschuldigte vor der Justiz verantworten.

Weitere 20 Personen seien mit einer Ordnungsbusse bestraft worden. Die Kontrollen fanden den Angaben zufolge an vier verschiedenen Standorten statt.

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