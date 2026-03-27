Polizei verhaftet Mann nach Überfall auf Tankstellenshop in Chur GR

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Graubünden hat am Mittwochabend zusammen mit der Stadtpolizei Chur einen 35-jährigen Schweizer verhaftet. Er überfiel kurz zuvor einen Tankstellenshop.

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(Keystone-SDA) Vermummt und mit einem Messer bewaffnet bedrohte der Mann die Kassiererin, schrieb die Kantonspolizei Graubünden am Freitag in einer Mitteilung. Er zwang sie, die Kasse zu öffnen und flüchtete schliesslich mit Bargeld.

Der Mann sei geständig und werde bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.