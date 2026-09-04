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Polizei verhaftet nach Brand in Berg TG zwei Personen

Keystone-SDA

Nach dem Brand einer Lagerhalle in Berg am Donnerstagabend hat die Thurgauer Kantonspolizei zwei Personen festgenommen. Sie werden verdächtigt, das Feuer gelegt zu haben. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz nach 21 Uhr ging bei der Notrufzentrale die Meldung ein, dass ein Bauwagen brenne und die Flammen auf die Lagerhalle übergreifen würden. Dies schrieb die Kantonspolizei am Freitag in einer Mitteilung. Die Feuerwehr löschte den Brand und lüftete die Räume. Eine benachbarte Wohnung musste durch die Einsatzkräfte evakuiert werden.

Die Polizei geht gemäss Mitteilung von Brandstiftung aus und nahm zwei Tatverdächtige fest, einen 33-jährigen Schweizer sowie eine 45-jährige Schweizerin. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung.

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