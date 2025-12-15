Polizei zieht in Utzenstorf mutmasslichen Raser aus dem Verkehr

Keystone-SDA

Die Berner Kantonspolizei hat am Samstagmorgen in Utzenstorf ein Auto mit stark überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Der Lenker war kurz vor 10 Uhr mit über 105 Stundenkilometern unterwegs, erlaubt gewesen wären auf dieser Strecke lediglich 50.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der 41-Jährige konnte ausserhalb von Utzenstorf angehalten werden, wie die Regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Montag mitteilten.

Der Mann wurde für weitere Abklärungen auf einen Polizeiposten gebracht. Er musste den Führerausweis abgeben und wird sich vor der Justiz verantworten müssen.